Alınması gereken genel tedbirler:

• Bilet işlemleri olabildiğince online ortamda yapılmalı.

• Online biletlerin konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilmeli.

• Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalı.

• Bilet iptal taleplerinin tamamı değerlendirilmeli ve iptallerin online ortamda kabul edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı.

• Konser alanı ve girişlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

Giriş-çıkışlar ve bekleme alanları için düşünülen önlemler:

• Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalı.

• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

• Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı. Bu mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı ve zemine tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

• Maskesi olmayanlar içeri alınmamalı.

• Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Gişelerde, bekleme alanlarının çeşitli yerlerinde yığılmaya neden olmayacak şekilde ve ulaşılabilir yerlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmeli.

• Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulmalı.

• Gişede yapılacak ödemelerde mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız ödeme tercih edilmeli.

• Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı. Güvenlik aramalarında x-ray cihazı, el dedektörü-metal dedektörler kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalı.

Konser alanı için düşünülen önlemler:

• Konser alanına giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı, zemine tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

• Bilet kontrolleri mümkün olduğunca elle değil, barkod okuma yöntemi ile yapılmalı, bu vesileyle yakın temastan kaçınılmalı.

• Konser alanına seyirciler tek tek alınmalı.

• Konser alanı içerisinde koltuk oturma düzeni sosyal mesafe gözetilecek şekilde, kişiler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalı. Birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılmalı.

• Konser alanlarında el antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmeli.

• Sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmamalı, oturma düzeni oluşturulabilecek alanlarda konser düzenlenmeli.

• Koltuk, sandalye ve bank kenarları gibi sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonuna azami önem verilmeli.

Kulis için alınan önlemler:

• Birden fazla kişinin kullanması gereken odalarda dinlenme koltukları sosyal mesafe kuralına göre aralarında minimum 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmeli.

• Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmemeli.

• Kulislerde el antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmeli.

• Kulislerde zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanmalı.

• Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz/göz koruyucu kullanmalı.

• Kuliste damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamalı.

• Kulislerde klima ve vantilatör kullanılmamalı.

• Kulisler sık sık havalandırılmalı.

İzleyiciler için alınan önlemler:

• İzleyiciler alana girerken maske takmalı ve konser süresince maskelerini çıkarmamalı.

• Maske takma konusunda gereken hassasiyeti göstermeyenler uyarılmalı.

• Maske takmamakta ısrar edenler etkinlik alanı dışına çıkartılmalı.

• İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmeleri yasaklanmalı, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilmeli.

• Konser başlarken ve konser sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• COVID-19 belirtileri gösteren tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personel çalıştırılmamalı, personelin tekrar işe başlaması il sağlık müdürlüğü tarafından COVID-19 rehberine göre yönetilmeli.

• Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalı. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenmeli.

• Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı.

• Konser organizasyonunda görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde verilmeli.

• Yemekler toplu halde yenmemeli. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalı.

• Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılacaksa tıbbi maske, gözlük ve yüz koruyucu kullanılmalı. Bu ekipmanlar kişiye özel olmalı.

• Konser organizasyonunda görev alan tüm personel (ışıkçı, ses yönetmeni, sahne görevlileri gibi) maske kullanmalı.

Konser alanlarının hijyeni için alınan önlemler:

• Konser alanlarının kapalı bölümlerinin temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalı.

• Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu öneriliyor. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı, kapaklı çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmeli ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan dezenfektanlar kullanılabilir.

Tuvalet hijyeni için alınan önlemler:

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı.

• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı.

• Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

Konser sonrası için alınan önlemler:

• Konser sonrası alanın boşaltılması sırasında kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalı.

• Çıkış kapılarına yakın sıralardan başlanarak sistematik bir şekilde alanlar boşaltılmalı.

• Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalı.

• Konser öncesi ve sonrasında sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve konser sonrası alanların boşaltılması konularında anonslar yapılmalı.