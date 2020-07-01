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Hindistan'dan Çin'e misilleme: TikTok yasaklandı
Araları bir süredir gergin olan Hindistan ile Çin arasında bir hamle daha oldu. Hindistan, Çin menşeli popüler video uygulaması TikTok’u yine yasakladı. Uygulama, en çok bu ülkede indiriliyor.
Etiketler: TikTok çin hindistan İnfografik grafikSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 11:52
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