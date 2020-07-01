Son dönemin en popüler sosyal medya uygulamalarından biri TikTok.

Kimi burada paylaşılan kısa videoları eğlenceli buluyor, kimi bayağı.

Bir süredir haber mecraları, sanat galerileri de burada yer almaya başladı.

Son olarak Hindistan, aralarında TikTok’un da olduğu 59 Çin menşeli uygulamayı yasakladı.

Yeni Delhi yönetimi daha önce de bu yöntemi tercih etmişti.

Gerekçe, ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehditler… Hindistan halkının kişisel bilgilerinin çalındığı, başka ülkelerle paylaşıldığı… Direkt söylenmiyor ama Çin’e bilgi aktarıldığı ima ediliyor. Tabii şirket bunu reddediyor.

Resmi adı Musical.ly olan TikTok, 2017 yılında Çinli şirket ByteDance tarafından satın alınan popüler bir video paylaşım uygulaması.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Uygulama analiz firması Priori Data, TikTok'un bu yıl şimdiye kadar Hindistan'da yaklaşık 100 milyon kez indirildiğini gösteriyor. 30 Haziran itibarıyla 55 ülke verilerine göre, ikinci sırada 45 milyondan fazla indirmeyle ABD var. Bu ülkeleri Brezilya (34,7 milyon), Endonezya (30,7 milyon), Rusya (25 milyon) ve Meksika (24,2 milyon) izliyor.

Geçtiğimiz günlerde, Hindistan’da siber saldırıların arttığını da söylemiştik. Ülkede sadece 5 günde 40 bini aşkın siber saldırı olmuştu. Polis, Çin merkezli hacker’ların ülkelerinin bilgi teknolojisi altyapısı ve bankacılık sektörünü hedef aldığını söylüyor. Sebebin, iki ülke arasındaki son askeri çatışmalar olduğuna dikkat çekiliyor.

ByteDance, geçen yılın kasım ayında ABD'de ulusal güvenlik incelemesine konu olduğu için de manşetlerde yer bulmuştu. Soruşturmanın öncelikle şüpheli sansür ve kullanıcı verilerinin toplanması etrafında toplandığı söyleniyor.