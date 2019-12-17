Instagram, Snapchat, TikTok...

Son 10 yıl içinde hayatımıza giren teknoloji ürünlerinden bazıları.

Artık sosyal medya kullanmayan çok az sayıda kişi ya da kurum kaldı.

Hal böyle olunca, geride kalan 10 yıla kısa bir teknoloji turu yapmak, hafızaları tazeleyebilir.

Instagram’ın çıkış tarihini hatırlayan var mı?

2009’da yeni yılı karşılayanların iPad diye bir şeyden haberi yoktu mesela.

Üstelik kutlamalarını Instagram’da da paylaşamıyorlardı.

İlk kez sosyal medyada hikaye paylaşımları Snapchat uygulamasıyla 2011’de başladı. Hani şu filtrelerin grip geldiği, ilgi çektiği yıllar...

Yani şimdiye kıyasla bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz.

2000’li yıllar her ne kadar akıllı telefon çağının arifesi olarak hatırlanacak olsa da son 10 yıl bize bugün kaçırmak istemeyeceğimiz birkaç cihazın yanı sıra dünyanın en sevilen ve en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bazılarını da getirdi.

Video uygulamaları, akıllı saatler...

Hadi 2013 yılının kasım ayına gidelim. O tarihte piyasaya sürülen PlayStation 4, tüm zamanların en çok satan ikinci video oyun konsolu oldu.

2014’te müzik akıllı hoparlörlerden yankılandı. Ertesi yıl hayatımıza akıllı saatler girdi.

Varlığı ayrı bir dert, yokluğu ayrı: TikTok

2016’da ise, artık dünya genelinde 500 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen video paylaşım uygulaması TikTok piyasaya sürüldü.

Hatta bu uygulamayı, uygunsuz içerikler gerekçesiyle bazı ülkeler yasaklama kararı dahi aldı. Hindistan gibi...

TikTok kullanması yasaklanınca zehir içip intihar etti Bundan sonraki 10 yıl için tahminler mi?

Tıpkı bundan 10 yıl önce, neyle karşılaşacağımız hakkında fazla bir fikrimiz olmadığı gibi, bundan sonrası için de durum aynı.

Beklentiler de hızla değişiyor.

Şimdilik, 2020’lerin başına 5G teknolojisinin damga vuracağı bir sır olmaktan çıktı.

Dijital içeriği yaşadığımız dünyayla harmanlayan artırılmış gerçeklik kulaklıklarıyla ilgili beklentiler de var.

Teknoloji devleri bir şeyi ise garanti edebiliyor: Gelecek 10 yılda teknolojik açıdan hayal kırıklığına uğramayacaksınız.

Kaynak: Statista Araştırma

Grafik: Bedra Nur Aygün