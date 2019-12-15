Güvenlik açığı skandallarıyla gündeme gelen sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, ABD’deki çalışanlarına yönelik bir hırsızlık olayı yaşandı.

29 bin kurum personelinin kişisel bilgileri, bir insan kaynakları çalışanının aracında bulunan veri depolama cihazı olarak adlandırılan "hard disk"lerin çalınması sonucu, hırsızların eline geçti.

Veriler arasında çalışanların gizli bilgileri bulunuyor

Çalınan veriler arasında, çalışanların güvenlik numaraları, banka hesap bilgileri, maaşları gibi gizli bilgiler de bulunuyor.

Hırsızlık olayının, sahtecilik ve kimlik hırsızlığı riskleri taşıdığı belirtiliyor.

Çalışanların kişisel bilgilerinin neden bir başka çalışanın aracında bulunduğu hakkındaki tartışmalar da sürüyor.

Üst üste skandallarla gündeme gelen Facebook'un daha önce milyonlarca kullanıcının verilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkmış, 200 milyon kişinin telefon numarası da ifşa olmuştu.

Kaynak: TRT Haber