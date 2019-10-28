ABD'de TikTok'a inceleme: Ulusal tehdit oluşturuyor28 Ekim 2019 Pazartesi 11:58 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:01
Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok Amerikan Kongresi'nin de gündeminde. Kongre üyeleri TikTok'un ülke için ulusal güvenlik tehdidine dönüştüğünü savundu. Uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılmasını istedi.
Washington-Pekin hattında gerilim bu kez sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden tırmandı.
Amerikalı kongre üyeleri Çin merkezli uygulama TikTok'un istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasını istedi.
Demokrat Senatör Chuck Schumer ve Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton Ulusal İstihbarat Dairesi'ne mektup yazdı. Mektupta, uygulaman ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu öne sürüldü.
TikTok'u geliştiren firmanın merkezinin Çin'de olduğuna dikkat çekildi. Çin Komünist Partisi'nin istihbarat alma girişimlerini desteklemeye zorlanabileceği belirtildi.
Senatörler, Amerikan kamuoyunu etkilemek isteyen ülkelerin bu tür uygulamalarla
seçim kampanyaları dahil birçok alanda yalan haber ve dezenformasyon yayabileceklerini de savundu.
TikTok ise ABD'deki kullanıcıların tüm kişisel verilerinin Amerikan merkezli sunucularda saklandığını açıkladı.
TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 milyon kullanıcısı bulunuyor.
Kaynak: TRT Haber