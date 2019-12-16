Cambridge Analytica skandalı ile ABD seçimlerinde 87 milyon kişinin verilerinin izinsiz şekilde kullanıldığı ortaya çıktı.

540 milyon kişinin verilerinin kamuya açık kaldığı ve 29 milyon kullanıcının bilgilerinin izinsiz kullanıldığı da tespit edildi.

Birçok ülke, yaşanan bu gelişmelerin ardından soruşturma açtı. Milyonlarca euro'luk cezalar peş peşe geldi.

Türkiye de Facebook'a 1 milyon 650 bin lira ceza kesti.

Hatta kendi çalışanlarının dahi veri ihlallerinden etkilendiği ortaya çıktı.

Ancak ardı arkası kesilmeyen tüm bu skandallar, Facebook'un sosyal medya üzerindeki hakimiyetini sona erdirmeye yetmedi.

Günlük kullanıcı sayısı 2,2 milyar

Facebook tarafından yayımlanan son rapora göre, 2019 3'üncü çeyrek itibarıyla 2,8 milyar kişi, her ay Facebook'un sosyal medya hizmetlerinden en azından birini (Facebook, Whatsapp, Messenger, Instagram) kullanıyor.

Facebook sosyal medya hizmetlerinden en az birini her gün kullanan kişi sayısı ise 2,2 milyar.

Aralarında Twitter, Snapchat ve Pinterest'in olduğu ABD merkezli diğer sosyal medya devlerinin kullanıcı sayısı toplamı dahi Facebook'a erişemiyor.

Zuckerberg'in entegrasyon planı

Facebook, Whatsapp, Messenger ve Instagram entegrasyonu ile sosyal medyada büyük bir dönüşüm yaratmayı planlıyor.

Sosyal medya devinin başındaki Mark Zuckerberg, yeni planını şu sözlerle duyurdu:

"İnsanlar herhangi bir uygulamamızı arkadaşlarına ulaşmak için kullanabilmeli ve ağlar arasında kolay ve güvenli iletişim kurabilmeli."

Ancak Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, 4 uygulamayı da kullanan kullanıcıların birbirine özel veya şifreli mesaj göndermesine imkan verecek ve Facebook'u daha da güçlendirecek bu sistem, ABD Federal Ticaret Komisyonunu rahatsız etmiş durumda.

Komisyon, rekabet ortamının olası sonuçları nedeniyle Facebook'a karşı birtakım önlemler almayı planlıyor.

Cambridge Analytica veri skandalı

Günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan "veri güvenliği" konusu geçen yıl patlayan Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkmıştı.

Cambridge Üniversitesinde araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren “this is your digital life” isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016 yılında siyasi danışmanlık amacıyla faaliyet gösteren Cambridge Analytica şirketine satmıştı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'un açığa çıkardığı skandalda Cambridge Analytica şirketi, elde ettiği verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosunda ifade vermişti. Büyük data krizi ile birlikte özellikle teknoloji şirketleri Avrupa ve Amerika'da data politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı.

Grafik: Bedra Nur Aygün

Kaynak: Facebook Company Reports, Wall Street Journal, Statista