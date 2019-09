Haber uygulamaları, 35 yaş altındaki kişilerin akıllı telefonlarında çok az yer kaplıyor.

Bu tespit, Reuters Enstitüsü'nün geçen ağustos ayında yaptığı araştırmasından.

Reuters, New York ve Londra'da 18 ile 35 yaşları arasındaki 20 kişinin dijital ayak izlerini takip etti.

Buna göre her katılımcının bir e-posta uygulaması, Chrome gibi bir arama motoru ve sosyal medya uygulamalarının yanı sıra çalışmadaki 20 telefonun tümünde WhatsApp, Instagram ve Snapchat uygulamaları vardı.

Peki haber uygulamaları?

İşte bunlar, çok az telefonda görüldü.

Sadece 1 kişinin telefonunda Wall Street Journal uygulaması varken, başka bir kişide de CNN uygulaması vardı.

The New York Times, Guardian ve BBC uygulamalarının her biri, 2 kişinin telefonunda görüldü.

Haber uygulamaları insanların telefonlarında yüklü olsa bile, bunları günlük olarak kullanan çok küçük bir grup var.

Reddit dışında, günlük kullanılan uygulamaların ilk 25'inde haber uygulaması yok.

Dijital mecralar yükselişte

Öte yandan haberciler artık dijital ekosisteme de adapte olmaya çalışıyor.

Zira gençler, haber almak için öncelikle dijital kanalları kullanıyor. Yani yayıncıların bu demografiye ulaşması ve ilgisini çekmesi için uzun ya da kısa videolar, görüntüler ve sosyal medyaya uygun içeriğin dağıtıma hazır olması gerekiyor.

Habercilerin, genç kitleleri kazanabilmek için bunlara dikkat etmesi günümüzde şart.

Geleneksel medyada ne kadar zaman geçiriliyor?

Zenith medya tüketim raporuna göre, insanların gazete ve dergi gibi geleneksel medya seçeneklerine ayırdığı süre ciddi oranda azaldı.

Dünya genelinde insanlar, ortalama 170 dakikasını internetten haber okumak için harcıyor.

Gazete ve dergiye ayrılan vakit ise sadece 9 dakika.

2021 yılında bu sürenin internet için 192 dakikayı geçmesi, yazılı medya için 4 dakikaya düşmesi bekleniyor.

1 yılda internette harcanacak toplam süre ise 800 saat olacak.

Sahte haberler

Haberciliğin dijital medyaya kaymasıyla ciddi bir “sahte haber” sorunu da ortaya çıktı.

Bir “tık” ile yani hızla yayılan bu haberler, ulusal ya da uluslararası krizlere de yol açabiliyor.

Burada kullanıcıya büyük görev düşüyor.

Onaylı sosyal medya hesaplarını takip etmek, paylaşandan ziyade haberin asıl kaynağını kontrol etmek yapılabileceklerden bazıları.

Kaynak: Reuters Institute, Statista, Zenith

Grafik: Bedra Nur Aygün