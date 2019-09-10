Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) pazar verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de fiber abone sayısı 2015 yılında 1,5 milyon seviyesindeydi. Yapılan yatırımlar ve teknolojideki imkanlara paralel olarak söz konusu sayı hızla arttı ve bu yıl itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkarak 2,9 milyona ulaştı.

Hanelerde geniş bant bağlantıyla internete erişim oranı ise Türkiye genelinde son 5 yılda yüzde 30 artış gösterdi. Böylece 2015-2019 döneminde evden geniş bant bağlantıyla internet erişimi olan hanelerin oranı yüzde 67,8'den 87,9'a yükseldi.

Mobil geniş bant kullanımı yaklaşık yüzde 87

2015 yılında 6,8 milyon olan xDSL abone sayısı bu yıl itibarıyla yüzde 42 artarak 9,6 milyonu buldu.

Geniş bant abone sayısı da 2015 yılında 42,9 milyon olarak kayıtlara geçerken 5 yıllık dönemde yüzde 75 artarak 74,7 milyon abone sayısına ulaştı.

Geniş bant bağlantı oranlarına bakıldığında ise Türkiye genelinde son 5 yıllık artış yüzde 30 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye genelinde sabit geniş bantta artış yüzde 31,1 olarak gerçekleşirken, mobil geniş bant kullanım yüzdesi 58,7'den yüzde 86,9'a yükseldi.

Geniş bant bağlantı oranında en yüksek artış 68,5 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. İstanbul bölgesinde artış yüzde 18 oldu.

Sabit geniş bant kullanımı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 111 artarken Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 6,2 yükselişle sabit geniş bant kullanım artışında son sırada yer aldı.

Mobil geniş bant kullanım artışında da Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi 74,6 artışla yine ilk sırada yer aldı. Nüfus oranı göz önüne alındığında oransal olarak İstanbul yüzde 38,8 ile en az artışın gerçekleştiği bölge oldu.

İstanbul, bu dönemde bölgelere göre geniş bant bağlantıda en düşük artış göstermesine rağmen yüzde 95,5'lik bağlantı oranıyla toplamda en üst sırada bulunuyor.

Hanelere ulaşan internet, son 5 yılda yüzde 27 arttı

Türkiye genelinde hanelere ulaşan internet, son 5 yılda yüzde 27 artış gösterdi. 2015 yılı verilerinde yüzde 69,5 olarak gerçekleşen erişim oranı bu yıl yüzde 88,3 kaydedildi.

Buna göre hanelerde internet erişiminde son 5 yılda en yüksek artış yüzde 69,7 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde oldu. 5 yıl önce bölgedeki hanelerin yüzde 51,6'sına ulaşan internet, bu yıl itibarıyla Kuzeydoğu Anadolu'daki hanelerin yüzde 87,6'sına ulaştı. En düşük artış ise yüzde 17,5 ile İstanbul'da gerçekleşti. Hanelere ulaşan internet oranında 5 yıl önce yüzde 81,3 ile birinci sırada yer alan İstanbul, bu yıl yüzde 95,6 ile yine birinci oldu. Böylelikle İstanbul'da yaklaşık olarak hanelerin tamamına yakınına internet erişimi sağlandı.

Kaynak: AA