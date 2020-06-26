Hindistan’daki siber suç vakalarında son yıllarda görülen artış birkaç gündür iyice tırmandı. Maharaştra eyalet polisi ve NDTV medya kuruluşuna göre, sadece 5 günde 40 binden fazla saldırı kaydedildi.

Polis bu haftaki saldırıların Çin kaynaklı olduğunu belirterek, zamanlamaya dikkat çekti. İki ülke arasındaki son sınır çatışmalarının bu durumda rol oynayabileceğini ima etti.

Yetkililer, saldırganların bilgi teknolojisi altyapısı ve kimlik avı girişimleriyle bankacılık sektörünü hedef aldığını söyledi. İnternet kullanıcılarının kimlik avı girişimleri dahil olmak üzere bu tür saldırılara karşı dikkatli olmaları ve bilgi teknolojisi sistemlerinin siber güvenlik denetimlerini yürütmeleri gerektiğini vurguladı.

[Fotoğraf: Getty]

Bilgisayar korsanlarının çok sayıda Hint e-posta kimliğinin veri tabanına sahip olduğundan şüpheleniliyor.

Hintli hükümet yetkilileri ve özel internet kullanıcılarının, hileli bir e-posta veya kısa mesaj göndererek şifre veya şifre gibi gizli bilgileri elde etme girişimi yani kimlik avına karşı özellikle korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Sahte e-postalar arasında, Hindistan’daki bazı bölgeler için ücretsiz COVID-19 testiyle ilgili gönderiler de olduğu tespit edildi.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Siber saldırılar ve siber suç aslında son birkaç yıldır Hindistan'da çok arttı.

Siber saldırılardan kaynaklanan suç dosyaları, az sayıda saldırının bir davaya yol açmasına rağmen, 2010 yılından bu yana neredeyse 30 kat yükseldi.

Çin-Hindistan arasında neler oldu?

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Hindistan ve Çin askerleri çatışmıştı. Hindistan'dan 20, Çin’de ise 40’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Çin ile Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülkede egemenlik tartışmaları sebebi.