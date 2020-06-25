Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Maske uygulaması neden önemli?
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre öksürme ve hapşırmanın yanı sıra konuşmak da koronavirüsün yayılmasına neden oluyor. Bu nedenle konuşurken de sosyal mesafeyi korumak ve maske kullanmak hayati önem taşıyor.
Etiketler: maske kullanımıSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 14:35
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