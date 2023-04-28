Zahid Sobacı: İş birliklerimizi genişletmek için gerekli adımları atıyoruz

TRT'nin üyesi olduğu yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye hitap eden ve 64 ülkeden 246 üyeli Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin yayıncılık vizyonu ve uluslararası gücünü anlattı.

Sobacı, uluslararası yayınların büyümesi, dizilerin dünyada yakaladığı izlenme oranları ve TRT Ortak yapımı filmlerin başarısına değindi. TRT'nin 1964 yılında ABU’ya üye olduğunu hatırlata Sobacı, ilişkilerin gelişmesi için atılan adımlara dikkati çekti.

"TRT dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından olmayı sürdürüyor"

TRT Genel Müdürü Sobacı, konuşmasında şunları kaydetti;

Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, uluslararası haber kanallarımız, dijital haber platformlarımız, etkinliklerimiz ve yapımlarımızla 8 milyar insanı kapsayan, nitelikli, derinlikli, hakikati ve insanı merkezine alan bir yayıncılık anlayışını benimsiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği daha adil bir dünya çağrısı doğrultusunda biz yayıncılar, küresel adaletin dengelenmesine önemli katkılar sunabiliriz. TRT, 18 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 uluslararası dijital haber platformu, 4 basılı dergisi 41 dil ve lehçede dünyanın önde gelen kamu yayıncılarından biri olmayı sürdürüyor.

Türkiye Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumundadır. Sadece TRT dizileri 100'ün üzerinde ülkeye 45'ten fazla farklı dilde ulaşmış durumda. Cannes Film Festivali ana yarışmasına kalan TRT yapımı ve TRT ortak yapımı üç filminiz bulunuyor.

"Stratejik amaçları belirledik"

ABU üyeleriyle kurumumuzun daha fazla angaje olmasını sağlayacak olan TRT ABU strateji belgesi ve eylem planı belgemizi hazırladık. Stratejik amaçlarımızı ve bu yöndeki eylemlerimizi belirledik. Uluslararası yayıncılık alanında iş birliklerimizi genişletmek için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.

Türkiye depremler sebebiyle çok zorlayıcı bir dönemden geçerken, ABU’yu İstanbul'da ağırlıyor, bu Türkiye'nin gücünü de ortaya koyuyor. Bizler de ABU olarak TRT ile iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşımayı arzu ediyoruz.

ABU Başkan Vekili, KİM Eul Chul, TRT'nin yayıncılık alanında örnek olduğunu söyledi.