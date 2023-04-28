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Gündem
AA 28.04.2023 14:12

EGM, "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak.

EGM, "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen genelge ile "Hizmetin Yerinde İfa Edilmesi Projesi"nin daha aktif uygulanması istendi.

EGM, "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak

Genelge kapsamında, mobil kitler sayesinde başta hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar olmak üzere herhangi bir adli olayda mağdur, müşteki ve bilgi sahibi konumundaki kişilerin polis merkezine gitmeden istedikleri yerde ifade verme işlemleri yaygınlaşacak.

EGM, "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak

Polis merkezine gitmeden ifade almayı kolaylaştıran tablet ve yazıcıdan oluşan mobil ifade alma kiti aracılığıyla alınan bilgiler, internet üzerinden anında POLNET'e yüklenecek.

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