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Gündem
28.04.2023 13:42

Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

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