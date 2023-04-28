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HABER GİRİŞ
28.04.2023 13:42
, 28.04.2023 13:47
SON GÜNCELLEME
28.04.2023 13:47
Emek ve Özgürlük İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
Emek ve Özgürlük İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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