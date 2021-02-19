İlahiler söylendi, Yunus Emre'nin manevi yolculuğu anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı, "Bizim Yunus Yılı" kapsamında “Yunus: Aşka Yolculuk” programı düzenledi.

TRT ekranlarından milyonlara ulaştı

"Bizim Yunus Yılı"nın ilk etkinliği olan “Yunus: Aşka Yolculuk” programı Regaib Kandili’nde TRT ekranlarından milyonların kalbine ulaştı.

TRT Müzik ve TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan program Cumhurbaşkanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarında da yayınlandı.

Hazırlıklar 9 ay sürdü

Program, 120 kişilik bir ekiple 9 aylık bir çalışma sürecinin sonunda “müzikal-şiirsel-görsel” unsurları birleştirerek hazırlandı.

Yunus Emre’nin manevi yolculuğu “Hamdım-Piştim-Yandım” başlığıyla üç bölümde izleyiciye aktarıldı.

Birçok ilahi seslendirildi

Sanatçılar Ahmet Özhan, Ferman Akgül ve Kubat etkinlikte sahne aldı.

Programda “Ol dost bize gelmez ise”, “Ben yürürüm yane yane”, “Şol cennetin ırmakları”, “Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni”, “Sordum sarı çiçeğe” gibi Yunus Emre’nin unutulmaz eserleri yer aldı. Anlatımları ise Kenan İmirzalıoğlu yaptı.