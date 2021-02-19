Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrencilere yönelik gizli yapılanmasına ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Organize Şube Ekipleri ByLock soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. 19 kişi gözaltına alındı. 9 örgüt üyesi itirafçı oldu.

İtiraflarda, örgütün, öğrencilere yönelik gizli yapılanmasına ilişkin ilginç detaylar da ortaya çıktı.

"Bahçıvan" tek bir kişiye ait değil

Emniyet ekipleri, itiraflar doğrultusunda birçok ifadede yer alan "Bahçıvan" kod adının aslında tek bir kişiye ait olmadığını saptadı.

Kamu görevlisi veya üniversite öğrencisi olan bahçıvan kod adlı örgüt üyelerinin tek bir görevi vardı. O görev, ortaokul son sınıf öğrencilerini askeri okullara yönlendirmek.

Bu durum daha önce "bahçıvan" olarak görevlendirilen örgüt üyesinin ifadesinde de yer aldı.

"Bahçıvan' olarak görev yaptım"

Örgütün itirafçılarından biri "Bahçıvan" kod adının detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Hukuk fakültesi öğrencisiydim. Bir dönem örgüt yapılanmasında bahçıvan olarak görev yaptım. 8 ve 12. sınıf öğrencilerine askeri lise ve harp akademilerine hazırlamak için ders verdim. Bu görevimden sonra da Fatih Üniversitesi'nde bulunan yabancı öğrencilere abilik yaptım"

Tıp öğrencilerine özel hücre evi

Başka bir itirafçı ise ifadesinde, örgütün tıp öğrencilerine özel hücre evleri olduğunu söyledi. O evlere girecek öğrenciler özel olarak seçiliyordu.

"Düzce'de üniversite eğitimimi tamamladım. Örgütün evlerinde kalıyordum. Örgütün tıp öğrencilerine özel evleri vardı. Son sınıfa gelindiğinde TUS'a hazırlanacak örgüt mensuplarını o evlere yönlendirip özel dersler veriyorlardı. Bu evlere gitmek için örgüte bağlılık seviyesinin yüksek olması gerekiyordu."

İtirafçıların ifadelerinin ardından örgüt üyesi 142 şüpheli daha belirlendi. Konuya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Haber: Büşra Çelik