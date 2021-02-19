Evcil hayvanlara deri altı mikroçip uygulaması zorunlu olacak. Böylece Kimlik bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolayca ulaşılacak.

Hayvan hastalıkları kontrol altında tutulacak.

Köpekler için bu yıl başlanacak

Köpekler için bu yıldan itibaren uygulanacak. Sahipli kedi ve gelinciklerde ise 2022 yılından itibaren zorunlu olacak.

Evcil hayvan sahipleri, doğumdan en geç 3 ay sonra Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenecek.

Veterinerler tarafından yürütülecek

Uygulama Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından yapılacak.

Barınaklardan hayvan sahiplenildiğinde ise 60 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor.

Veteriner hekimler bu hayvanlar için yeni pasaport düzenleyerek veri tabanına kaydedecek.

Sahip değişikliği bildirilecek

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek.

Uygulama,Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) de gündeminde olan Hayvan Hakları Yasası’na temel teşkil edecek.