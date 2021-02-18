Uzman erbaşların uzun süredir beklediği yasa Meclis'ten geçti. Uzman erbaşlar, komando olarak 40 yaşından sonra da orduda görev yapabilecek.

Sağlık durumlarının elvermesi ve seferin gerektirmesi halinde 60 yaşına kadar orduya alınabilecek. Uzman erbaşlar artık dernek de kurabilecek.

Yasa, askerlik mevzuatında önemli düzenlemeler getiriyor.

Emekli askerlerin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı okullarda ders verebilmesinin önünü açıyor.

Sağlık astsubaylarının sağlık hizmetleri tazminatı artırılıyor.

Harekat bölgelerinde görevli askeri doktorların hizmet süreleri için bir buçuk kat olarak hesaplanacak.

Yasayla, milletvekillerinin askerliği ilgili de düzenleme yapıldı.

Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenler için, vekillik süresi bitimine kadar askerlik görevi ertelenecek.