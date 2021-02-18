Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından yayımladığını mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şu sözlerle devam etti:

"Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, müsibetten muhafaza buyurmasını diliyorum"