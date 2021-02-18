Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 21:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Regaip Gecemiz mübarek olsun..." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından yayımladığını mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şu sözlerle devam etti:
"Rabbimden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, müsibetten muhafaza buyurmasını diliyorum"
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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