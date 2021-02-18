Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 7 bin 241 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi, 640 hasta belirlendi. 83 kişi vefat etti. 7 bin 217 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.
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