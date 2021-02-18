Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.