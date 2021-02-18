Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Regaip Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şentop, "Regaib Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban aylarında Zatına rağbetimizi artırsın; Ramazan’da bizi afv ve rahmetiyle buluştursun" dedi.
Regaib Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban aylarında Zâtına rağbetimizi arttırsın; Ramazan’da bizi afv ve rahmetiyle buluştursun. pic.twitter.com/zov6FOh2CE— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 18, 2021
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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