Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldığı, bölgesel meseleleri değerlendirdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladığı belirtilmişti.

Görüşmede Ağdam'daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardığı da açıklamada kaydedilmiş, görüşmede ayrıca Suriye ve Libya konularının ele alındığı da bildirilmişti.