Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.

Forumda konuşan Oktay, son aylarda Türkiye'ye yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişinin gerçekleştiğini söyledi.

Oktay'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Ayrıntılar gelecek...