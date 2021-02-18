Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay: Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücü sahada gösterilmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.
Forumda konuşan Oktay, son aylarda Türkiye'ye yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişinin gerçekleştiğini söyledi.
Oktay'ın konuşmasının satır başları şöyle;
İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Fuat Oktay
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