Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Kırım'daki baskı ve gözaltılara tepki
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Kırım’da soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlara ve gözaltı kararlarına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Kırım’da dün sabah saatlerinde Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlar ve gözaltı kararlarını endişeyle karşıladıklarını aktardı.
Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Kırım Yarımadası’nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik uygulamalara son verilmesi çağrısı yapılırken, "Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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