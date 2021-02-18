Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan” sözleri ile ilgili 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 16 Şubat'ta Meclis'teki grup toplantısında Gara operasyonu ile ilgili konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermiş, "13 şehidimizin sorumlusu” demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları harekete geçti. Bu ifadeleri için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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