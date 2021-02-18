CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 16 Şubat'ta Meclis'teki grup toplantısında Gara operasyonu ile ilgili konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermiş, "13 şehidimizin sorumlusu” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları harekete geçti. Bu ifadeleri için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.