Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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