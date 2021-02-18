Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs vaka sayısı en çok artan 5 il
[Fotoğraf: AA]
Bir haftada koronavirüs vaka sayısı en çok artan iller Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olurken en çok azalan iller de Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları aktardı:
"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz."
Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz. pic.twitter.com/moxqbBdvV5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2021
Etiketler: Son Dakika Fahrettin Koca Koronavirüs
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