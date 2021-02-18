Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
ATAK helikopteri için "su takı" töreni düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri su takı töreniyle karşılandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı" ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı.
ATAK'a "hoş geldin" dedik...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 18, 2021
1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı. pic.twitter.com/5MJAIKaRwF
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava
Yükleniyor lütfen bekleyiniz