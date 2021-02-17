Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopterinin teslim edildiğini duyurdu.
Bakan Soylu Twitter hesabından, teslim edilen ATAK helikopterinin fotoğrafını paylaşarak, "Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı. Hoş geldin ATAK. Dosta güven, düşmana P-ATAK. Sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Emniyetimiz ilk ATAK helikopterini teslim aldı— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) February 17, 2021
Hoşgeldin ATAK
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA P-ATAK ????????
Sağolasınız sayın Cumhurbaşkanım...
Emniyet Teşkilatı adına şükranlarımızı arz ediyoruz pic.twitter.com/wlpdqpaNkI
Etiketler: Süleyman Soylu Emniyet Genel Müdürlüğü
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