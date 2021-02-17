Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa'da yükselen İslamofobi Meclis'in gündeminde
Avrupa'da artan ırkçılık olayları ve İslamofobi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırılacak.
Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılık ve İslamofobi inceleme ve araştırma alt komisyonu kurulmasına dair karar alındı, milletvekillerinden üye seçimi yapıldı.
Alt komisyon Avrupa'da son yıllarda hız artan ırkçılık ve İslamofobiye karşı çalışmalar yürütecek.
Yaşanan somut olaylar üzerinden mağdurların yaşadıkları ve ülkelerin göçmen politikaları masaya yatırılacak.
Hazırlanacak rapor, Genel Kurul'da değerlendirilecek.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
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