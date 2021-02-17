Terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 22 Ocak’ta Ağrı ve Tendürek dağlarında başlatılan Eren-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Operasyonu devam ediyor.

Terörle mücadelede sürdürülen birçok operasyona adı verilen, Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e selam gönderen Mehmetçik ise operasyonlara ismi verilen şehit Eren Bülbül’ün annesine selam gönderdi.

Eren’in annesi Mehmetçiğe teşekkür etti

Ayşe Bülbül de askerlerin selam gönderdiği görüntüleri gözleri dolarak izledi:

"Askerlerimiz sağ olsun, var olsun. Bu zor günde, bu zor şartlarda operasyona yavrumun ismini verdiniz. Yavrumu unutmadığınız için, acısını hissettiğiniz için Allah'ım sizden razı olsun. Allah burnunuzu kanatmasın, ayağınızı taşa değdirmesin. Ben de Eren'in annesi olduğum sürece, sizlere duacıyım. Tüm Mehmetçikten ve güvenlik güçlerimizden, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Eren'i unutmadığınız için teşekkür ederim."

Mehmetçik azim ve kararlılıkla görevini yerine getiriyor

Ağrı ve Tendürek dağlarında yer yer bir metreye varan karlı bölgeleri aşarak iz süren Jandarma Özel Harekat Timleri, evladı şehit olan tüm annelerin ellerinden öptüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bizler bütün jandarma personeli olarak operasyonlarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Şehidimiz Eren'in annesi başta olmak üzere tüm şehit anneleri artık onlar Türk milletinin, hepimizin anneleri, biz onların evlatlarıyız; gönülleri rahat olsun şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için tüm azim ve kararlılığımızla vatan görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. "

14 kişi gözaltına alındı

Ağrı ve Tendürek dağlarında 22 Ocak 2021 günü başlayan Eren-3 operasyonu kapsamında; terör örgütü sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda kalaşnikof marka piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, bol miktarda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ile 1 ses kayıt cihazı ele geçirildi.

Ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucu örgüte yardım ve yataklık eden 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 13 kişinin gözaltı ve soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Eren operasyonları

Eren-1 Tendürek Operasyonu, Eren-2 Lice Operasyonu, Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu, Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu, Eren-5 Bagok Operasyonu, Eren -6 Mergelo Operasyonu, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu, Eren-8 Amanos Operasyonu, Eren-9 Kazan-Han Yaylası ve Eren-10 Gabar operasyonları devam ediyor.