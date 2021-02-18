AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın DEAŞ gibi bir katliam şebekesi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "PKK saldırısı olduğunda AB'den dayanışma görmedik" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütün bu acılarımızı yaşarken maalesef birtakım kara propagandalara cevap vermek zorunda kalıyoruz. Karşımızda bir katliam şebekesi var.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/6YLKeVcfQ6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2021

Gara'da PKK katliamı

Terör örgütüne siyasi mazeret üretenler, terörü konuşmak doğru değildir diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, terör örgütünü lanetlemek yerine dikkatleri başka yerlere çekiyorlar. Biz Batı'da bu çifte standartları çok gördük. PKK terörünü estetize etme gibi bir yaklaşım görüyoruz. PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir.

Bölgedeki Kürt çocukların geleceğinin ne olacağı bu katliam siyaseti yapanların hiç umurunda değil. Bütün bunlar olurken çıkıp diyorlar ki 'bunu biz yapmadık'. PKK saldırısı olduğunda AB'den dayanışma görmedik.

CHP'ye Gara tepkisi

(Kılıçdaroğlu'na) Çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman bu, Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran bir provokasyondur.

Türkiye'de köklü bir parti olan CHP'nin adına konuşan bir genel başkanın sözleri provakasyondur. Terör konusunda söylenmiş sözlerin hepsini yan yana koyun, bu dediği söz gibisi görülmemiştir. Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne söyleyeceği sözü Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Bir ülkenin terörle mücadele hakkını bu şekilde hedef almak görülmemiş provakasyondur. "Ben şehitlerin hakkını savunmaya devam edeceğim" diyor. Bu hepimizin boynunun borcudur. Burada öyle bir yaklaşım yokki. Bu yaklaşımda PKK'ya alan açan bir yaklaşım var. Böylesine bir sapma nasıl değerlendirilmelidir? Keşke daha sağduyulu bir değerlendirme yapılsaydı. Muhalefet ile düşmanlığı ayırabildiği bir yaklaşım sergileseydi. CHP'nin Kılıçdaroğlu tarafından bu hale düşürülmesi siyasi açıdan iyi değildir. PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?

[CHP'ye Gara tepkisi]AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK terör örgütüne söylenecek laf, Türkiye'nin devlet başkanına söylenirse bu, şehitlere sahip çıkmak olur mu?https://t.co/UJLF2jNtZK pic.twitter.com/iq7fkqJZ22 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2021

Türkiye terörle mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecek. Bununla ilgili duruşumuz aynıdır. Sınırlarımızı korumak için en sert cevabı vermeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların, şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz görüyoruz.

ABD'nin 'eğer'li Gara açıklaması

Dünyanın her tarafından silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı mücadele ediyor. ABD'nin 'eğer' ile başlayan cümlesini kabul etmiyoruz. Bu 'eğer'li cümlenin yanlış ve kınanması gereken bir ifade olduğunun farkına varılması gerekir. Daha sonraki açıklamalar toparlayıcı nitelikte oldu. Bu şekilde ifadeler kullanıldığında bizim yanımızda durmuyorsunuz demektir. ABD'li dostlarımız bu terör örgütlerinin bölgede nasıl hareket ettğini avuçlarının içi gibi biliyorlar. Türk demokrasisine, yargısına mutlak saygı, terörle mücadele konusunda katıksız destek bekliyoruz. Beklediğimiz şey bu 'eğer'li cümlenin, meşru ve egemen bir NATO müttefikiyle PKK terör örgütünü eşitleyen, son derece vahim, yanlış ve kınanması gereken ve Amerikan Dışişleri Bakanlığından da sorgulanması gereken bir ifade olduğunun farkına varılmasıdır.

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler

Yunan-Rum ikilisinin kendi maksimalist hayalleri varsa bunların kabusa döneceğini söylüyoruz. Yunanistan dostluk forumu adı altında Türkiye ile sorun yaşayan ülkeleri bir araya toplarsa bu ilişkilere zarar verir. Türkiye ve KKTC ile ilişkiler doğru sonuçlar doğurur.