Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

İkna çalışmaları sonuç verdi, 2 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonuç verdi, 2 terörist daha teslim oldu

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rnNsBwpoBQ