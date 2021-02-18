Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rnNsBwpoBQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2021
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