İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının, 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Böylelikle, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'e yükseldi.