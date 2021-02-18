Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini duyurmuştu.

Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamasında yerinde karar dönemi ile ilgili şunları kaydetti;

"Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz. Covid-19'a karşı şu anda en güçlü iki silahtan birinin aşı, diğerinin ise doğru bilgi olduğunu biliyoruz. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız. Salgın yönetiminde 'yerinde karar' döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır."

İlk uygulama martta başlıyor

Bu kapsamda iller, vaka ve aşılama oranı gibi ölçütlere göre "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Normalleşme süreci bu gruplara göre kademeli şekilde ilerleyecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Uzaktan eğitim gören öğrencilerin durumu, vaka sayılarına göre her il için ayrı ayrı değerlendirilecek.

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde netlik kazanacak.