İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada, ünlü psikoloğun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun ifadesine başvuruldu.

Eşinin bilinen bir rahatsızlığı olmadığını söyleyen Yıldız Cüceloğlu, 2 yıl önce kalp ameliyatı olduğunu anlattı, evde çalışan temizlik görevlisine güvendiklerini söyledi.

Kamera kayıtlarını ve olay yerini inceleyen polis ekipleri, Cüceloğlu'nun ölümünde şüpheli bir duruma rastlamadı.

Bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen iz görülen Cüceloğlu'nun ölümüne aort damarının yırtılmasının sebep olduğu açıklandı.

Doğan Cüceloğlu'nun cenazesi, bugün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.