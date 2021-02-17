Doğan Cüceloğlu...

İnsanlığa adanmış bir yaşam, ömrünün son anına kadar mutluluğun formülünü anlatan bilge insan...

83 yaşında hayatını kaybeden ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, son röportajlarından birini TRT İstanbul Radyosu'ndaki "Işık Tutanlar" programı için vermişti.

Radyo-1 spikerlerinden Zeynep Bayraktutan'a konuk olan Cüceloğlu, yayında duyguların önemine dikkat çekmişti

''Bireyin kendisinin farkına varıp kendi hayatının anlamını keşfedip anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam yolculuğuna çıkması için benim önerilerimden bir tanesi onun duygularını gözlemesi lazım. Yüce mevlam öyle yaratmış ki, duygular doğru yolda mısın yanlış yolda mısın sana söylüyor. İçinde bir burukluk bir hüzün varsa diyor ki 'Bir dakika sen özünden kopuyorsun farkında mısın? Geliyor elçi olarak sen yolundan çıkıyorsun farkında mısın diyor.'''

Program 20.30'da TRT Radyo-1'de

Salgına da değinmiş, hayatın evlere sığdığı bu süreçte ailelere nasıl vakit geçirmeleri gerektiğini anlatmıştı.

''Her musibette bir hayır vardır diye bir söz var. Bu kesinlikle doğrudur. Ailemde zamanı yapılandıracağım. İş bölümünü yapılandıracağım. Yeni yapı oluşturacağım. Herkes görevini bilecek. Bugün elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştın mı? Evet. Neleri daha iyi yapabilirdin? Bugün ne öğrendin? Bak! Ne kadar güzel bir gelişme imkanı.''

Vefat haberi gelmeden önce planlandığı üzere program bu akşam saat 20.30-21.00 arasında TRT Radyo-1'de yayınlanacak.