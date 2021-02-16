İddiaya göre ünlü psikoloğun eşi Yıldız Cüceloğlu bir süreliğine dışarı çıktı. Eve döndüğünde Doğan Cüceloğlu'nun hareketsiz olduğunu gördü. Eve giden sağlık ekipleri Doğan Cüceloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.



Doğan Cüceoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme ile netleşecek.



1938 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelen Doğan Cüceoğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamlayan Cüceoğlu, Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde görev yaptı.

1980-1996 yılları arasında California Eyalet Üniversitesi'nde çalışan Cüceoğlu, çok sayıda bilimsel makale ve kitap yazdı.