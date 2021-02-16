İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,TBMM Genel Kurulunda terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Bütün milletimizin başı sağ olsun. Gönlümüzle, üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek bize verilen sorumluluğu bu dünyada da diğer dünyada da yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Dün gece 12 aileyi aradım arkadaşlarımla birlikte. Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş'ın söylediği cümle, "gam yok keder yok bakan bey" dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali bize dün akşam bir ders daha verdi.

Bu çocuklarımızın hiç biri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren AB ve ABD, PKK inşası ile gerçekleşen sosyal medya ile söylenenler bir amaç için söylendi. Hem acımız var hem de acımızı kanırtmak için söylediler. Malatya'ya ailesine giderken kaçırıldı. Kimisi de 2016 yılında açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Olayı olduğu gibi anlatacağım size.

Biz, bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir, evlat olduk. Her üç ayda bir görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim. Bu hepimizin derdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz.

"Bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu"

Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye niye böbürleniyoruz niye bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Allah razı olsun TSK'dan. Gara'nın 3 boyutlu haritasını görseniz. Gerçi bir vekil yakın zamanda gitti oralarda boy gösterdi. İsmini sorarsanız söyleriz. Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın'. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar.

Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi.

İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden "acaba bir şey olur mu" diye ona yaslanan hain oğlu haindir.https://t.co/qNA9ejIOCC pic.twitter.com/X8cyPvDHG7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2021

"Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır"

Dedikleri şu, FETÖ ve PKK inşası, Emre Uslu denen müptezelden Avrupa'daki diğer tüm müptezellere kadar terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen, 'Acaba bir şey olur mu?' diye ona yasalanan hain oğlu haindir. Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi.

#SONDAKİKA

İçişleri Bakanı Soylu: 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi.https://t.co/qNA9ejIOCC pic.twitter.com/3QsobpGGGH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2021

Tam beş kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü ailelerle. Aileleri alıp Irak'a Erbil'e götürdüler ne oldu elleri boş döndüler. Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. 1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi.O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi? PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. Orada Diyarbakır annelerinden 7 tane bunlardan vardı. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir.

"Pervin Buldan dedi ki, 'biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar'"

Bu çocuklar kaçırıldıklarında Pervin Buldan dedi ki, 'biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar'. 10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime ve oradaki kahraman jandarmama acımayan sivil vatandaşıma acır mı? Vücut bütünlüklerinin fotoğrafların hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor; ama bu fotoğraflara baktığınız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek rahat etmeyiz.

#SONDAKİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Terörle mücadele bugün başlamadı en kısa sürede bitecek.https://t.co/qNA9ejIOCC pic.twitter.com/ZfKVLWrG5W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2021

"Terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak ailelerimiz onları yenecek"

Terörle mücadele bugün başlamamıştır fakat en yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türkiye'de 300'ün altına düştü fakat İran ve Irak 5 bin terörist var. Aynı meseleyi Suriye'ye yaptıkları için çocukları orada ailelerinden kopararak sözde askere aldıkları için orada 5 bin kişi var. İşimizin bitmediğini söylemek için söylüyorum. Allah şahittir bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak ailelerimiz onları yenecek. Terör örgütü şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak şehitlerimiz onları yenecek. 6 bin 21 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse o evlatlarımızı da mağarada katlettiler.