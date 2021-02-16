TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Akar konuşmasında bölgenin haritasını ve operasyon düzenlenen mağaraya ilişkin görselleri de kürsüden gösterdi.

Operasyonun geniş bir hazırlık evresi olduğunu belirten Akar, "Operasyon karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı. Arazi ile ilgili ayrıntılı harita çalışmaları yapıldı. hedefler özenle seçildi" dedi.

Planlanan 50’den fazla hedeften 48'inin vurulduğunu belirten Akar, diğer hedeflerin güvenlik gerekçesiyle gözetildiğini ifade etti.

"13 kişi hava hücüm harekatı başlatıldığı anlarda şehit edildi"

Akar Pençe Kartal-2 Harekatını şöyle anlattı:

"Teröristlere sürekli çağrıda bulunuldu. Bu sırada sadece göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Cuma akşam saatlerinde birinci terörist "ateş etmeyin dışarı çıkıyorum" diyerek dışarı çıktı.

Oradaki unsurlarımız tarafından teslim alındı. İçeride 7 terörist, 12'si Türk vatandaşı 1'i yabancı 13 kişinin olduğu, alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu tarafından 05.45'te başlarına kurşun sıkılarak şehit edildikleri ifade edildi. İkinci terörist 13 kişinin şehit edildiğini teyit etti.

Sözde mağara sorumlusu katletti



Sözde mağara sorumlusu Kamuran Ataman turuncu listede. 2017 den önce Beytüşşebap'ta bir çok katliama katıldı. Buradan kaçtı bir şekilde kamışlı Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Bir şekilde yaralanma veya hastalanma sonucu Derik Hastanesi'nde tedavi gördü. Oradan Gara'ya gönderildi. 2019 yılı sonbaharında sözde cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi.

Alı konulan 13 kişi hava hücüm harekatı başlatıldığında şehit edildi. Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerin ateşine karşılık verdi. Bir müddet sonra teröristlerin atışı kesildi.

Şehitlerimizin naaşları emniyetli bir şekilde yurt içine nakledildikten sonra operasyonel unsurlarımız yurda döndü."

Bölgede 51 teröristin ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildiğini açıklayan Akar, bölgede keşif gözleme faaliyetlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Akar terör örgütündeki Gara paniğini ise şöyle anlattı:

"Bu operasyon sonucunda teröristlerin çok ciddi zaaiyata uğradıkları kesin. Önümüzdeki 15 gün süre içinde hiç kimsenin 3-4 kişi olmaması, (firarı önlemek için) haber seyredilmeme talimatını teröristlere tebliğ ettiklerini biliyoruz. TSK terör örgütüne kendini çok güvende hissettiği Gara'da çok büyük zarar vermiştir. Hiçbir şehidimizin kanı yerde bırakılmadı bundan sonra da bırakılmayacaktır."

Akar'dan sonra kürsüye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi.

Bahçeli toplantıyı takip etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıyı takip etmek üzere Genel Kurul salonuna geldi. Genel Kurul salonuna, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışının ardından salondan ayrıldı.