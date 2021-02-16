Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesi ve Gara operasyonu ile ilgili iki bakan muhalefeti bilgilendirdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'teki hitaplarından önce CHP ve İyi Parti Genel Başkanları ile görüştü.



Kılıçdaroğlu ile 50 dakikalık görüşme



Akar ve Soylu ilk olarak TBMM’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmeye TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da katıldı. Görüşme 50 dakika sürdü.

Akşener ile görüşme 1 saat sürdü

İki bakan saat 13.30'da da İyi Parti Genel Merkezi'ne geçti. Bakanları, Meral Akşener kabul etti.



Görüşmelerde, Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.