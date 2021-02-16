Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Geçtiğimiz cumartesi günü girdiğimiz üç aylarınızı tebrik ediyorum. Rabbimden bizi Recep ayına ulaştırdığı gibi Şaban ve Ramazan aylarına da kavuşturmasını diliyorum. Artık, 11 ayını geride bıraktığımız salgın sebebiyle sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz ve Trabzon'u özlemişiz. Sizlerde bir kez daha buluşmayı, bir araya gelmeyi hasbehal etmeyi nasip eden rabbime hamd ediyorum. Buradaki son programımız olan il kongremizin ardından Ankara'ya dönecek çalışmalarımıza orada devam edeceğiz.

"Bu Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki operasyonların haklılığını gösterdi"

Bir kaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu son olarak da silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü harekatların sınırlarımızın güvenliği, geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu ispatladı. Bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya 'PKK' diyemeyen, teröre 'terör' diyemeyen, katliama 'katliam' diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, kurdukları hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken mücadele azmimizi de biliyor bu böyle biline.

Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak bilemezsiniz. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak iki yüzbaşı bir başçavuş ve aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda vatan yolunda onlar şehadete yürüdüler. İnanıyorum ki bugünler için varolan bu analar, bu gençler bu teröristlere bu toprakları mezar edecekler.

"Teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz"

Kendi güvenlik ve refahları için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenlerin tutarsızlıkları bu tür durumlarda daha çok kendini belli ediyor. Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde bir kaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz? Sizde böyle birşey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyor. 15 Temmuz hadisesi oldu sesiniz çıkmadı şimdi bu hadise yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasada biz görevimiz biliyoruz. Biz bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

"Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde gerektiği kadar kalacağız"

Gabar'da, Tendürek'de bütün oraları biz onlara mezar ettik. Bundan sonra yine aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren bizim Mehmetçiğimiz bizim jandarmamız, güvenlik korucularımız bundan sonra da yine aynı şekilde inlerine girerek buralar bunlara mezar olacak. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Sınırlarımız ötesinde güvenli bir alan oluşturma kararımızı pekiştirdi. Operasyonlarımız genişleyecek.https://t.co/pFyLxEWOy4 pic.twitter.com/t3PjkWE3YT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2021

"Operasyonları daha da genişleteceğiz"

Yaşadığımız acılar millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Bağlarımızı sıkılaştırıyor. Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın içerisinde güvenli bir alan oluşturma hedefimizi pekiştirdi. Gara sıkıntılı bir bölgeydi Allah'ın izniyle Gara düştü iş bitti. Bir süredir önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz."

"Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz"

Bugün Milli Savunma ve İçişleri Bakanım heyet olarak CHP Genel Başkanını ziyaret ettiler. Bu olay ile ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İyi Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı Cumhur İttifakımızın bir kanadı sayın Bahçeli ise Meclis'te biz sizi dinleyeceğiz biz size inandık güvendik bize gelmenize gerek yok dedi ve şu anda yola devam ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak bizim dayanışmamız malum farklı. Birbirimize inanıyoruz dayanışma içerisindeyiz ve bu dayanışma kendini zaten bütün arazide de vatan satında da gösteriyor. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek biz gidip inlerinde onların başını ezeceğiz.

Biz size inandık, şu heyecanınızla şunu görüyorum. Sizler de bize inandınız. Bu davayı Allah'ın izniyle kimse çökertemez. Önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimize yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır.

Vatan toprakları üzerinde yaşayan her bir insanımızın refahını güçlendirecek adımlar attık. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı Sürmeneli hemşehrilerimin eseri olarak ortada.

"Trabzon'a 35 katrilyon lira yatırım yaptık"

Önümüzde 2023 hedefleri var. Yaptığımız hizmetlerden ülkemizin kuzeyinden güneyine doğusundan batısına her karış toprağı istifade etmiştir. Bu çerçevede son 18 yılda, Trabzon'a eski parayla 35 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde şehrimize 2 bin 952 yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Trabzon Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Halen 500 kişilik yükseköğrenim yurdunun inşası 1500 kişilik yurdumuzun da proje çalışmaları devam ediyor. Şehrimize 41 bin seyirci kapasiteli stat inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 katrilyon lira kaynak aktardık. 15 hasteneden oluşan 52 sağlık tesisi yaptık. Trabzon Şehir Hastanemizin inşasına başladık. Toplu konutta 8 bin 37 konutun yapımını tamamladık. 683 konutun inşası sürüyor. Akçaabat Millet Bahçemizi hizmetinize sunduk. Avni Aker ve Vakfıkebir millet bahçelerinin yapımı devam ediyor. Bölünmüş yol uzunluğunu 262 kilometreye çıkardık. 1,5 milyar maliyetle hayata geçirdiğimiz Kanuni Bulvarı yolu ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Atasu Barajı'nı şehrimize kazandırdık. Trabzon'a toplam 2 milyar lira tarımsal destek verdik. İki yıl önce burada söz verdiğimiz Vakfıkebir'e Yomra'ya ve Beylikdüzü'ne de doğal gaz arzını sağladık. Büyükşehir Belediyemiz 47 mahalleyi kapsayan 565 kilometrelik içme suyu hattını tümüyle yeniliyor. Şehir merkezinde yapılan tam otomatik katlı otopark da tamamlandı.

Ayrıntılar gelecek...