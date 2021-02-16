Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın koronavirüsle mücadele ana gündemiyle toplanacak Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda bir sunum yapacak, kabine üyelerini bilgilendirecek. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri toplantıda karara bağlanacak.

Esnafın gözü toplantıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarla ilgili kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi ile ilgili takvimi de başlatmayı planladıklarını açıklamıştı.

Esnafın gözü o takvimde. Hükümet; lokanta, restoran ve kafe sahiplerinden gelen talepleri değerlendirecek. Faaliyetleri kısıtlanan iş yerlerinin belli kurallarla açılması gündeme gelecek.

İl ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak

Sokağa çıkma kısıtlamaları da masada olacak. Kısıtlamaların ne zaman esnetilebileceği konusunda değerlendirme yapılacak. Bunun için il il vaka tablosuna bakılacak.

Salgının seyrine göre il ve bölge bazında normalleşme adımları atılacak.

Yüz yüze eğitim hazırlıkları masaya yatırılacak

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart'ta ilkokulun tüm kademeleri ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek.

Bu konuda yapılan hazırlıklar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Diğer sınıf kademelerinde yüz yüze eğitime geçilme tarihi görüşülecek.

Türkiye'deki aşılama süreci değerlendirilecek

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ve yerli aşı çalışmaları da toplantıda ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci değerlendirilecek.