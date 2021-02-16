Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Wilders'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'ın 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Twitter hesabından skandal paylaşımlar yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı Wilders hakkında soruşturma başlattı.
Etiketler: Irkçılık Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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