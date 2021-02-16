Dün gece Erbil'de ABD'li aslerin bulunduğu havalimanına yapılan saldırıda 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetti. 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri de yaralandı.

Saldırıda 14 roket kullanıldı. Bu roketlerin 10'u Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkenin dışına düşerken, 4 roket ise yerleşkeye isabet etti.

Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı kınama mesajı yayınladı: "Erbil'de gerçekleştirilen ve sivil yerleşim birimlerini de hedef aldığı anlaşılan roket saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Erbil halkına, IKBY’ye, Irak Hükümetine ve bizim de yer aldığımız DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"Irak failleri kısa sürede tespit edecektir"

Türkiye'nin Irak makamlarının, saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inancı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu saldırılar, Irak’ın barışı, istikrarı ve egemenliği için ülke topraklarında hiçbir terör örgütüne varolma imkanı tanınmaması ve ulusal kurumların kapsayıcı bir şekilde güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.