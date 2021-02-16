Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Türkiye, Ege Denizi'nde hidrografik araştırmalar sebebiyle TCG Çeşme gemisi için Navtex ilan etti.
Navtex, TCG Çeşme Gemisi'nin 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yürüteceği çalışmalar nedeniyle yayımlandı.
Ege denizindeki hidrografik araştırma, yer altı ve yer üstündeki sularının oluşumu ve dağılımını ortaya koymaya ilişkin çalışmayı kapsıyor.
Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.
Etiketler: Navtex Ege Denizi
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