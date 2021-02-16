Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Altun, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve Hollanda'nın NCTV kuruluşunun raporuna ilişkin, "Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." dedi.

Altun açıklamasında şunları kaydetti:

"Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kalın, paylaşımında, Geert Wilders'in bir fotoğrafı ile birlikte ingilizce "Imbecile" (embesil) ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

"Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır."

Sosyal medyada da tepki yağdı

Geert Wilders, sosyal medyada da gündem oldu. #TerrorsitGeertWilders hashtagi ile yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasına girdi.