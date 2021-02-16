Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK içindeki üst düzey militanlarından biri olan Tuğgeneral Serdar Atasoy, 1988'den 2016'ya kadar örgüt adına kendisiyle ilgilenen gizli örgüt yöneticilerinin isimlerini tek tek anlattı.

Kod isim kullanan o sözde yöneticiler deşifre edildi.

Atasoy'u örgüte kazandıran Sarıyıldız, 1 milyon TL ödülle aranıyor

Atasoy, FETÖ ile 1988'de Cansun Sarıyıldız aracılığıyla tanıştığını anlattı. Hızla yükselen Sarıyıldız, örgütün sözde il yöneticisi oldu. Turuncu listede arananlar listesinde bulunan FETÖ şüphelisi Cansun Sarıyıldız, 1 milyon lira ödülle aranıyor.

Atasoy'la Lüleburgaz'da Emre kod isimli örgüt yöneticisi ilgilendi. O ismin de örgüt elebaşı Gülen'in doktoru Kudret Ünal'ın damadı Eyüp Emre Fırat olduğu belirlendi.

3 yıl Kars'ta görev yapan Atasoy, bu sürede Ahmet kod isimli örgüt yöneticisiyle görüştü. Öğretmenlik yapan zanlı 15 Temmuz sonrası ihraç edilen İhsan Baykut'tan başkası değildi. Baykut da şu anda firari durumda.

İstanbul Harp Akademisi'nde görev yaptığı dönemde görüştüğü ismi hatırlayamayan Atasoy, Erden Şen'i kendisine gösterilen fotoğraflardan teşhis etti. Şen’in sözde yöneticisinin de İsmail Yağlı olduğu belirlendi. Hem Şen hem de Yağlı'nın arandığı kaydedildi.

Bangladeş'te Bekir kod adlı örgüt yöneticisiyle görüşmeye başladı

Bir dönem Kıbrıs'ta görev yapan Atasoy, burada örgüt adına Önder Körfez ile görüştüğü bilgisini paylaştı. Körfez'in alaydaki tüm rütbeli personelin dosyasını tuttuğunu anlattı.

2014'te Bangladeş'e askeri ateşlik görevinde bulunan Atasoy, burada Bekir kod isimli örgüt yöneticisiyle görüşmeye başladı.

O ismin de örgüt okullarında öğretmenlik yapan Erkan Çarpan olduğu belirlendi.

Atasoy, "Görüşmeler Bekir isimli şahsın evinde baş başa olurdu. 15 Temmuz 2016'ya kadar görüştüm. Beni birçok kez gitmem halinde örgütten şefkat tokadı yiyeceğim ve işlerimin iyi gitmeyeceği konusunda tehdit etmişti." dedi.

Rütbesi sökülerek er statüsüne indirildi

Serdar Atasoy ifşa olup gözaltına alınınca, teğmen rütbesini örgüt elebaşı Gülen'in taktığını itiraf etmişti. Soruşturma kapsamında rütbesi sökülerek er statüsüne indirildi.