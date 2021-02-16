Yargıtay 19. Ceza Dairesi, koronavirüsle mücadele tedbirlerine aykırı davrananlara Kabahatler Kanunu uyarınca ceza verilmesine ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli kararını kaldırdı. Daire, salgınla mücadele kapsamındaki idari yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Davaya konu olan olay Bolu'da yaşandı. COVID-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan bir kişi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine ceza sulh ceza mahkemesince karar iptal edildi.

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya Yargıtay 19. Ceza Dairesi'ne geldi. Dairenin yeni kararında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda "maske takma tedbiri veya yükümlülüğü"nün bulunmadığına işaret edildi.

İlk itirazın sonucu "emre aykırı davranış" cezası oldu



Bu eylem nedeniyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanamayacağı sonucuna varılan kararda, maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında "emre aykırı davranış" nedeniyle para cezası uygulanabileceğine karar verilmişti.

İkinci itirazla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi işaret edildi

14 Aralık 2020 tarihli bu karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ocak 2021'de itiraz etti.



İtirazda, somut uyuşmazlıkta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinin uygulanacağı belirtilerek, daire kararının kaldırılması istendi.



İtirazı kabul eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020'de verdiği kararını kaldırdı.

Maskeye artık 282. maddeden ceza kesilecek

Uyuşmazlığın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden Daire, benzer dosyalarda verdiği aynı yöndeki diğer kararlarını da kaldırdı.



Yargıtay 19. Ceza Dairesinin bu kararıyla maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasının önünü açıldı.

