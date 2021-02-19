İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

İstanbul

İstanbul'daki camilerde vatandaşlar Regaib Kandili dolayısıyla namaz kılıp, dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından ilk Regaib Kandili programı düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı yatsı namazının ardından başlayan ve pandemi kurallarına dikkat edilen "Regaib Kandili Özel" programı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde yatsı namazı öncesi Regaib Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandile ilişkin sohbetlerin yapıldığı programda, mevlit ve kasideler okundu, hatim duası edildi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların maske taktığı ve mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti.

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Fevziye Camii ve Orhan Camii'ne ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti.

[Fotoğraf: AA]

Fevziye Camii'nde Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, mevlit ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar, COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camilere giderek namaz kıldı, dua etti.

Camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlara, program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Zonguldak

Üç ayların müjdecisi Regaib Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Programda, Kuran-ı Kerim ile dua okundu.

Bolu

Bolu'da bulunan bütün camilerde yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kandil programı yapıldı.

Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezit Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Camiye gelen vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından dini bilgiler verilmesinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Düzce

Düzce'de üç ayların habercisi olan Regaib Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösterdi.

Camide Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, dua edildi.

Bartın

Bartın'da Regaib Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar COVID-19 tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Vatandaşlar, Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, üç ayların habercisi kabul edilen Regaib Kandili'nde dua edip, namaz kıldı.

Selimiye Camii'ne gelen vatandaşlar Edirne Valiliğinin girişe koyduğu dezenfekte cihazında ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.

Maske kullanan ve 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Regaib Kandili'nin maneviyatını yaşadı.

Programının ardından camiden çıkan vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kırklareli

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camii'nde Regaib Kandili dualarla idrak edildi.

Hızırbey Camii'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, ellerini dua için semaya açtı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camii'nde vatandaşlar salgın tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

[Fotoğraf: AA]

Kayseri

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Namazın ardından Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.

COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar namazlarını kıldı.

Adana

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camii'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programa vatandaşlar katıldı.

Mersin

Mersin'de Regaib Kandili dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camii'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ardından dualar edildi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Hatay

Hatay'da da, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii'nde Regaib Kandili nedeniyle program düzenlendi.

İl Müftüsü Yardımcısı Murat Akçay'ın vaazının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Regaib Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan ve 96 yılın ardından geçen yıl ibadete açılan tarihi Ala Camii'ne gelen vatandaşlar okunan Kur'an- Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti.

Camilere gelen vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan 5. Harem-i Şerif olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de, koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

[Fotoğraf: AA]

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

[Fotoğraf: AA]

Mardin

Mardin'de de Regaib Kandili dolayısıyla Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uyularak program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda ilahiler okundu, okunan hatimlerin duaları yapıldı.

Siirt

Siirt'te, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili idrak edildi.

Kandil dolayısıyla Siirt Ulu, Ensar, Ebul Vefa, Halit Bin Velid, Şeyh Teyyar, Valide Ana, Kadir ve Abdulhakim Sancak Çarşı camilerinde yatsı namazından sonra mevlit okutuldu.

Tarihi Ulu Cami'de din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuldu, dua edildi.

Mevlit sonrası vatandaşlara şeker ikram edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Müftülüğünce, "Peygamberler şehri" olarak da anılan kentte, Regaib Kandili dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camii'nde mevlit okutuldu.

Vatandaşlar da camilerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe bırakarak namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kandil dolayısıyla bazı vatandaşlar Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü de ziyaret etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaib Kandili dolayısıyla Abdulhamithan Camii'nde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda vatandaşlar COVID-19 tedbirleri kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programın ardından vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaib Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camii'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

[Fotoğraf: AA]

COVID-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da Regaib Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Programın ardından vatandaşlara çiğköfte, halka tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Bilecik

Bilecik'te, başta Kayıboyu ile tarihi Orhangazi camileri olmak üzere çeşitli camilerde, mevlit ve ilahiler okundu.

Vatandaşlar COVID-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını gözeterek, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Camilere gelenlere lokum dağıtıldı.

Kütahya

Kütahya'da da İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, tarihi Ulu Cami'de vaaz verdi.

Demirtaş, üç ayların Allah'ın kullarına yıl içindeki hata ve kusurlarının affedilmesi için sunduğu bir arınma ve kurtuluşa erme mevsimi olduğunu söyledi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı.

Antalya

Antalya ve ilçelerindeki camilerde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programlarına katılanlar yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda ibadetlerini gerçekleştirdi.

Maske takarak camilere gelen vatandaşlar, burada sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla Regaib Kandili programı sona erdi.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen kandil programlarında vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dua etti.

Fethiye ilçesindeki Yeni Cami'de yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kandil programı yapıldı. Akşam namazını kılan az sayıda vatandaş, ellerini dua için semaya açtı.

Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'ndeki Adayer Camii'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçedeki diğer camilerde yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kandil programı yapıldı.

Camilerde, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

Isparta

Isparta'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Vatandaşlar, salgın tedbirleri kapsamında ibadet etti, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.